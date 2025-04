RC Lens : Bonne nouvelle pour Martin Satriano au RCL !

Une bonne nouvelle tombe pour Martin Satriano. L’attaquant uruguayen du RC Lens se rapproche progressivement d’un retour à la compétition.

RC Lens : Martin Satriano de retour !

Les nouvelles sont rassurantes pour Martin Satriano. L’attaquant uruguayen de 23 ans a été opéré en octobre 2024, suite à une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, survenue lors du match face à l’OGC Nice à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Cette blessure a mis un terme à sa saison après seulement quatre apparitions avec le RC Lens, pour un total de 40 minutes de jeu.

Le RC Lens a annoncé une période de convalescence de 6 à 8 mois. Et après 7 mois d’absence, Martin Satriano fait son retour et a repris l’entraînement collectif avec le groupe du RC Lens ce jeudi. On ignore pour le moment s’il pourra rejouer avec le RCL avant la fin de la saison. Les médecins avaient dit de ne pas forcer le retour précoce de l’Uruguayen à la compétition.

Arrivé à Lens cet été en prêt de l’Inter Milan, Martin Satriano n’a pas pu aider le club artésien cette saison. Son avenir au RCL est désormais incertain. Les dirigeants du Racing Club de Lens pourraient ne pas lever l’option d’achat pour s’attacher définitivement ses services. L’international uruguayen a été prêté avec option d’achat en cas de maintien du club en Ligue 1.