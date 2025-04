Mercato PSG : 10 M€, Benfica soulage enfin le Paris SG !

Le PSG et Benfica Lisbonne négocient un joli deal à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Le club lisboète aurait décidé de garder un indésirable du Paris SG.

Mercato PSG : Benfica Lisbonne veut conserver un joueur du Paris SG

Renato Sanches pourrait ne plus faire son retour au PSG à la fin de la saison. Le milieu de terrain portugais semble convaincre ses nouveaux dirigeants et pourrait poursuivre l’aventure au Portugal la saison prochaine.

De retour au club de la capitale française après son prêt à l’AS Roma, Renato Sanches n’entrait pas dans les plans du technicien du Paris SG, Luis Enrique, et il a rapidement trouvé un nouveau point de chute pour se relancer. L’international portugais a rejoint son club formateur, le Benfica Lisbonne, lors du dernier mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

De retour au Portugal, Renato Sanches retrouve petit à petit son meilleur niveau. Mais les pépins physiques ne lui permettent pas de montrer tout son potentiel. Chaque blessure le prive un peu plus de confiance et rend plus difficile un retour au plus haut niveau. Depuis son retour au Benfica Lisbonne, il a fait 17 apparitions toutes compétitions confondues avec son club formateur.

Début avril, Renato Sanches a encore contracté une grave blessure à la cuisse gauche et sera éloigné des terrains entre 6 et 8 semaines. Malgré cette situation, le club lisboète aurait décidé de garder son ancien joueur pour la saison prochaine. Selon les informations de Foot Parisien, les dirigeants de Benfica Lisbonne auraient déjà entamé des négociations avec le PSG pour lever l’option d’achat.

Les pensionnaires du Parc des Princes exigeraient 10 millions d’euros pour céder leur milieu de terrain. Benfica Lisbonne négocie pour une baisse du prix de Renato Sanches. Les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord définitif. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de l’international portugais est estimée à 4 millions d’euros.