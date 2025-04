FC Nantes : Coup dur pour un cadre du FCN !

Le verdict tombe pour Marcus Coco au FC Nantes. Il a écopé de trois matchs de suspension ferme après son carton rouge lors du derby face au Stade Rennais.

FC Nantes : Marcus Coco sanctionné

Marcus Coco est fixé sur son sort après son expulsion vendredi dernier lors de la rencontre entre le FC Nantes et le Stade Rennais en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Lors de ce derby breton, le latéral nantais avait asséné un coup de coude au visage d’Adrien Truffert, le capitaine du Stade Rennais, et a écopé d’un carton rouge.

« Je tiens à m’excuser auprès de tout le monde, les supporters et mes coéquipiers. L’interprétation est sur le côté volontaire du geste, mais je cherche à protéger le ballon et, après, je le touche. Je n’ai pas plus d’explications, ce n’est pas forcément professionnel de ma part », a-t-il réagi après la rencontre.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel s’est réunie ce mercredi et a prononcé la sanction contre Marcus Coco. Ce dernier écope de trois matchs de suspension ferme. Il a déjà manqué la rencontre contre le PSG ce mardi pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1.

Marcus Coco va également manquer les rencontres contre Toulouse et Angers SCO à la Beaujoire. C’est un coup dur pour le FC Nantes qui a besoin de tous ses hommes forts pour réussir l’opération maintien pendant ce sprint final.

