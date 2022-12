Real Madrid Mercato : Une cible de Carlo Ancelotti s'éloigne du Real

Publié par Thomas G. le 27 décembre 2022 à 22:59

Pisté par Carlo Ancelotti depuis plusieurs semaines, un maître à jouer du championnat italien pourrait filer entre les doigts du Real Madrid.

Après une période plus calme, le Real Madrid pourrait être l’un des grands animateurs du mercato estival. Les Merengues veulent préparer la succession des légendes du club, Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema. En parallèle, le Real Madrid veut également laver l’affront des échecs dans les dossiers Erling Haaland et Kylian Mabppé. Dans cette optique, les dirigeants du Real auraient pour objectif de marquer les esprits lors du prochain mercato.

La priorité des Madrilènes seraient de recruter deux nouveaux milieux de terrain pour suppléer Luka Modric et Toni Kroos. En plus de Jude Bellingham et Enzo Fernandez qui sont les deux cibles prioritaires, les Merengues se sont renseignés sur Sergej Milinkovic-Savic et Stanislav Lobotka. Le milieu slovaque de Naples est très apprécié par Carlo Ancelotti qui le suit depuis son passage en Italie. L’entraîneur italien aurait demandé à ses dirigeants de se renseigner sur la situation de Lobotka qui est en fin de contrat en juin 2024. Le technicien du Real Madrid souhaiterait à nouveau collaborer avec le maestro slovaque qui est considéré comme le meilleur milieu de Serie A cette saison. Stanislav Lobotka a connu une expérience en Liga avec le Celta Vigo, et le Real Madrid devra débourser 70 millions d’euros selon Fichajes.

Real Madrid Mercato : Stanislav Lobotka va prolonger à Naples

Cette semaine, le dossier Stanislav Lobotka aurait pris une nouvelle tournure, l’international slovaque aurait trouvé un accord avec Naples. Selon les informations de Calciomercato, l’ancien milieu du Celta Vigo va prolonger son contrat avec les Napolitains jusqu’en juin 2027.

Le Real Madrid pourrait donc abandonner le dossier Stanislav Lobotka pour se focaliser sur les signatures de Jude Bellingham et Enzo Fernandez. Les Merengues vont devoir se montrer très persuasifs pour éviter de nouveaux échecs sur le marché des transferts. Les dirigeants du Real pourraient transmettre une première offre pour Jude Bellingham au Borussia Dortmund à l’ouverture du mercato hivernal.