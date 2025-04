Mercato : Une vedette mondiale déclare sa flamme au PSG !

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG est réussi à mettre sur pied une équipe compétitive sous la houlette de Luis Enrique. En janvier passé, le club de la capitale s’est même offert les services d’une vedette mondiale qui ne cache pas sa joie.

Mercato : Kvaratskhelia s’enflamme totalement pour le PSG

Lors du dernier mercato hivernal, le Paris SG a frappé un très gros coup en arrachant Khvicha Kvaratskhelia au SSC Naples contre un chèque de 70 millions d’euros. Considéré comme l’un des meilleurs milieux offensifs au monde, l’attaquant de 24 ans s’est engagé en faveur du PSG pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2029.

Une signature qui réjouit au plus haut niveau le principal concerné. Profitant d’une interview accordée à PSG TV, Khvicha Kvaratskhelia a publiquement affiché sa joie d’évoluer sous les couleurs rouge et bleu.

À voir Mercato FC Nantes : Un pari osé tourne au cauchemar au FCN !

Lisez aussi : PSG : Khvicha Kvaratskhelia croit en la qualification face à Liverpool

« Paris est l’une des plus belles villes du monde et je suis vraiment heureux d’être ici et de jouer pour ce club. Honnêtement, c’est quelque chose d’inimaginable. (…) Tout s’est parfaitement passé. Je vis dans une ville formidable et fais partie d’un club formidable. Je pense que la ville joue un rôle important, surtout avec une famille qui vit avec soi », a confié l’international géorgien qui savoure également sa nouvelle vie dans la capitale française. Photo : Khvicha Kvaratskhelia

« IL est important que l’endroit soit confortable et paisible. Moi et ma famille nous sentons très bien ici, nous sommes vraiment heureux. (…) Aujourd’hui, je fais partie de cette équipe et je tiens à remercier tous mes partenaires pour leur accueil chaleureux et m’avoir tant expliqué sur le club et la ville locale », a ajouté Khvicha Kvaratskhelia.

Lisez aussi : Mercato PSG : Révélation surprenante sur le transfert de Khvicha Kvaratskhelia

À voir Coup de tonnerre au Real Madrid: Rodrygo se rapproche du PSG

Arrivé en plein milieu de saison, l’ancien protégé d’Antonio Conte s’est rapidement fondu dans le collectif de Luis Enrique. Critiqué par moment, le compatriote de Georges Mikautadze a montré son formidable état d’esprit et surtout son génie technique balle aux pieds.