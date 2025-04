Arsenal – PSG : Vitinha fait une folle promesse aux fans !

À quelques heures de leur demi-finale aller de Ligue des Champions face à Arsenal, à l’Emirates Stadium, le milieu de terrain du PSG, Vitinha, a fait une folle promesse aux supporters.

PSG : Vitinha prévient Arsenal avant la demi-finale

Le PSG affronte Arsenal ce mardi à 21 heures, à l’Emirates Stadium, en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Au-delà de la préparation sportive et du soutien de ses supporters, le club de la capitale ne néglige aucun détail dans sa quête de qualification. Le groupe de Luis Enrique a fait le déplacement à Londres au grand complet pour en découdre avec les Gunners.

Pour mettre toutes les chances de son côté, le staff parisien n’a lésiné sur aucun moyen pour ce choc tant attendu. Ainsi, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers vont revêtir leur maillot fourth dans l’antre des Gunners. Une tenue avec laquelle le PSG a déjà connu de belles soirées européennes face à Manchester City, Brest, ou encore Liverpool.

Malgré une défaite sur le terrain d’Aston Villa, c’est également avec ce maillot fourth que les hommes de Luis Enrique ont validé leur qualification pour les demi-finales de la Champions League. Revigoré par cet environnement, Vitinha promet aux supporters que le Paris SG va se battre pour se qualifier en finale.

« Arsenal vous avait surclassé en octobre, vous utilisez ce match de la préparation ? C’était il y a longtemps, beaucoup de choses ont eu lieu, il y a beaucoup de matchs. C’est un match forcément différent. Bien sûr, on va essayer d’avoir un résultat différent. On ne va pas changer notre manière de jouer, on est fidèle à notre façon de jouer. Mais il y aura des choses différentes. On veut gagner demain », a déclaré l’international portugais, Vitinha, en conférence de presse. Rendez-vous ce soir du côté de Londres.