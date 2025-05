Stade Rennais : Habib Beye prolonge son contrat (Off.) !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye prolonge son contrat jusqu’en 2026. Il dirigera l’équipe la saison prochaine.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye maintenu à Rennes

Habib Beye sera sur le banc du Stade Rennais la saison prochaine. En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face au Toulouse FC pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, Habib Beye s’est prononcé sur son avenir et a confirmé que son contrat au Stade Rennais a été automatiquement prolongé d’un an après le maintien du club breton en Ligue 1.

Le Sénégalais est désormais lié au club breton jusqu’en juin 2026. « La clause est claire, si le club est en Ligue 1, j’ai un an de prolongation de contrat automatique. C’est officiel, oui. », a déclaré le coach rennais.

Arrivé à Rennes en début d’année 2025 en remplacement de Jorge Sampaoli, le Sénégalais a rapidement mis fin à la crise de résultats et a insufflé une nouvelle dynamique au club breton. Le Stade Rennais, qui était aux abois en Ligue 1 et sur le point de descendre dans la zone rouge, a retrouvé sa forme et est maintenant à l’abri du danger. Les Rouge et Noir sont actuellement 11es au classement avec 38 points à trois journées de la fin de la saison.