Mercato PSG : Grosse surprise pour la succession de Campos ?

Libre le 30 juin prochain, Luis Campos n’a toujours pas prolongé avec le PSG et son avenir suscite plusieurs interrogations. Si bien que divers noms de directeurs sportifs sont régulièrement associés au Paris SG pour son éventuelle. Le dernier est bien surprenant.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi prêt à se séparer de Campos ?

Alors que le Paris Saint-Germain est à un pas d’une nouvelle finale de la Ligue des Champions, l’avenir de Luis Campos n’est pas encore fixé. Grand artisan du projet sportif parisien, le dirigeant portugais n’a toujours pas apposé sa signature sur un nouveau bail, malgré la volonté affichée de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique de le voir poursuivre l’aventure.

Lisez aussi : PSG : Antero Henrique différencie Qatar Sports League et Saoudi Pro

À voir LOSC – OM : Les compos officielles de Genesio et De Zerbi !

D’ailleurs, le site Get French Football News rapporte ce dimanche que Luis Campos pourrait bientôt quitter le PSG, au terme de son engagement. Malgré des résultats positifs et des transferts réussis (Dembélé, Barcola, Doué, Vitinha, Neves, Kvaratskhelia), les négociations pour une prolongation de contrat sont dans une impasse.

Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du club de la capitale n’étant pas disposés à satisfaire toutes les exigences, notamment pécuniaires, de l’ancien recruteur du Real Madrid. Surtout que le président des Rouge et Bleu aurait déjà un nom en tête pour prendre la suite de Campos.

Antero Henrique de retour pour remplacer Luis Campos ?

Si Luis Campos venait à partir dans les semaines à venir, un nom circulerait déjà dans les couloirs de la Factory pour sa succession : Antero Henrique. Ancien directeur sportif du Paris SG entre 2017 et 2019, l’ancien vice-président du FC Porto n’a jamais rompu les liens avec le club de la capitale.

Si bien que Get French Football News assure que l’homme de 57 ans serait très intéressé par un retour, son profil et son expérience étant jugés positivement par Nasser Al-Khelaïfi et la direction du PSG.

À voir Coup de théâtre : Habib Beye remercié par le Stade Rennais ?

Photo : Antero Henrique

Lisez aussi : Mercato PSG : Antero Henrique pousse pour un super coup au milieu

Reste à voir quelle sera la réaction de Luis Enrique, très proche de Luis Campos depuis son arrivée dans la capitale en 2023. Une complémentarité entre les deux hommes forts du secteur sportif est primordiale, comme le PSG l’a trop souvent appris à ses dépens par le passé. Affaire à suivre…