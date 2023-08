En quête d’un milieu créatif, capable de déstabiliser une défense par la passe, par un dribble, le PSG peut trouver son bonheur grâce à Antero Henrique.

Mercato PSG : Antero Henrique tente de convaincre Dani Olmo pour Paris

Après les départs de Lionel Messi et Neymar, ainsi que celui possible de Marco Verratti, le Paris Saint-Germain aimerait mettre la main sur un milieu de terrain créatif, capable de déstabiliser une défense par la passe, par un dribble ou de marquer des buts. Dans cette optique, les dirigeants du club de la capitale auraient des vues sur un nouvel international espagnol.

En effet, selon les informations du média Sports Zone, Antero Henrique, qui collabore toujours avec le PSG, ciblerait le milieu du RB Leipzig, Dani Olmo. Le joueur formé au Barça connaît très bien Luis Enrique qu’il a côtoyé en sélection nationale. Le profil du milieu offensif de 25 ans correspond parfaitement à ce que recherche le nouvel entraîneur parisien pour renforcer son entrejeu. Pour autant, les dirigeants du PSG devront se montrer très convaincants que Manchester City, qui serait aussi sur les traces de Dani Olmo.

Manchester City cible Dani Olmo pour remplacer Kevin De Bruyne

Après la grave blessure de Kevin De Bruyne, qui va être éloigné des terrains de football durant plusieurs mois, Pep Guardiola et les Citizens sont à la recherche d’un nouveau milieu de terrain capable de remplacer l’international belge de 32 ans. « Au cours des dernières heures, le Paris Saint-Germain et Manchester City ont pris des renseignements pour Dani Olmo. Il est l’une des options préférées en cas d’échec des négociations entre City et West Ham pour Paqueta », assure Sports Zone.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien joueur du Dinamo Zagreb, dispose d’une clause libératoire de 55 millions d’euros, mais elle ne sera effective qu’à compter de l’été 2024. Selon Sky Sports Italia, les dirigeants du RB Leipzig, qui souhaitent conserver le natif de Terrassa au moins une saison supplémentaire, réclameraient entre 80 et 100 millions d’euros pour le laisser partir. Le Paris SG est donc prévenu.