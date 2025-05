FC Nantes : Bonne nouvelle pour Saidou Sow !

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche au FC Nantes, le défenseur guinéen, Saidou Sow sera absent pendant plusieurs mois. Il vient de subir une opération chirurgicale.

FC Nantes : Saidou Sow opéré

Les nouvelles sont rassurantes pour Saidou Sow. Le défenseur guinéen a été opéré avec succès suite à sa grave blessure à l’entraînement avec le FC Nantes. Les résultats des examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

« Blessé lors d’un entrainement la semaine dernière, Saïdou Sow a passé des examens médicaux complémentaires qui ont confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche », a indiqué le FC Nantes dans un communiqué.

À voir Mercato PSG : Une charnière 100% équatorienne cet été ?

Lire aussi : FC Nantes : Terrible coup dur pour Saïdou Sow !

Saïdou Sow a alors quitté Nantes et s’est rendu à Strasbourg pour se faire opérer et poursuivre sa convalescence. L’opération s’est bien déroulée. L’international guinéen a posté une photo de lui sur ses réseaux sociaux et a rassuré ses supporters. « Un seul objectif, revenir encore meilleur. Merci pour tous vos messages. Alhamdoulilah », a-t-il écrit.

Lire aussi : Mercato RC Strasbourg : Saïdou Sow quitte le RCS !

Saïdou Sow a rejoint le FC Nantes en janvier dernier en prêt du RC Strasbourg sans obligation d’achat. Le défenseur guinéen a disputé 9 rencontres de Ligue 1 avant la blessure. Il va faire son retour au RC Strasbourg cet été.

À voir OL : Textor attendu à Lyon pour une mission de sauvetage