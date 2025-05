PSG – Arsenal : Luis Enrique répond sèchement à Mikel Arteta !

Malgré l’élimination de son équipe, Mikel Arteta, coach d’Arsenal, a estimé que ses hommes ont été meilleurs sur les deux confrontations de la demi-finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Luis Enrique a répondu à son homologue londonien après le match de mercredi soir au Parc des Princes.

Mikel Arteta félicite le PSG et Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain a validé son billet pour la finale de la Ligue des Champions en s’imposant face à Arsenal (2-1) ce mercredi soir devant son public du Parc des Princes. Vainqueur au match aller à l’Emirates Stadium (1-0), le PSG s’est montré plus réaliste que les Gunners sur les deux rencontres. Mais Mikel Arteta estime que son équipe a été bien meilleure que la bande à Ousmane Dembélé sur l’ensemble des deux rencontres.

« Félicitations à eux, parce qu’ils sont qualifiés. Mais nous étions meilleurs qu’eux. Ils ont eu l’homme du match sur les deux manches, et c’était à chaque fois le même : leur gardien de but. (…) Le résultat n’est pas celui espéré, et on ne peut pas s’en satisfaire. On a été meilleurs,mais malchanceux, même avec sept joueurs blessés », a déclaré Mikel Arteta, le technicien espagnol, en conférence de presse. Une analyse que ne partage pas bien évidemment son compatriote Luis Enrique, entraîneur des Rouge et Bleu.

Luis Enrique : « Mikel Arteta est un bon ami, mais je ne suis pas du tout d’accord »

Contrairement à Mikel Arteta, son homologue du Paris SG pense que c’est le meilleur qui l’a remporté à l’issue de la demi-finale de Ligue des Champions qui les a opposés. Sur l’ensemble des deux matches, les hommes de Luis Enrique totalisent trois buts contre un pour les Gunners. Il ne voit donc pas en quoi Arsenal a été meilleur que le Paris Saint-Germain.

« Mikel Arteta est un bon ami, mais je ne suis pas du tout d’accord. Ils ont joué de manière très intelligente aujourd’hui, ils ont réussi à jouer de la façon dont ils voulaient, mais on a marqué plus de buts qu’eux et en foot, c’est le plus important. Arsenal a joué un très bon match, on a beaucoup souffert, c’est probablement le match où on a le plus souffert. Mais on a mérité d’être en finale. On a très bien joué au match aller (…), on aurait pu marquer plus de buts », a répondu Luis Enrique.

