PSG-Arsenal : Ces six minutes où tout a basculé !

Dans un Parc des Princes incandescent, le PSG et Arsenal ont offert un scénario aussi haletant qu’inattendu. En six minutes, un penalty manqué, deux buts et une vague d’émotions ont complètement changé la physionomie de cette demi-finale retour de Ligue des Champions.

PSG-Arsenal : Un penalty, des changements, puis l’échec

À la 67e minute, le PSG croit tenir une occasion en or. L’arbitre Felix Zwayer, après consultation du VAR, accorde un penalty pour une main de Jurrien Timber sur une frappe d’Achraf Hakimi. Mais ce moment-clé s’étire : Arsenal en profite pour effectuer deux changements, et Vitinha doit patienter longuement avant de s’élancer.

Son style si particulier, fait d’attente et de feintes, ne trompe pas David Raya. Le portier espagnol, impassible, repousse la tentative du Portugais (70e) pour maintenir les Gunners dans le match.

Le Paris SG enfonce le clou, Arsenal réagit

Ce coup du sort aurait pu faire douter les Parisiens, mais ils réagissent immédiatement. Deux minutes plus tard, Hakimi, bien servi par Dembélé, fraîchement entré, trompe Raya d’un tir précis (72e). Le PSG croit alors avoir fait le plus dur, avec trois buts d’avance sur l’ensemble des deux matches. Le Parc exulte. ACHRAF HAKIMI FAIT LE BREAK POUR LE PSG ! ⚡️⚡️#PSGARS | #UCL pic.twitter.com/cePT3FUP5r— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 7, 2025

Mais ce moment d’euphorie est de courte durée. À peine quatre minutes plus tard, Arsenal réduit l’écart. Sur un centre de Trossard, dévié par Pacho, Bukayo Saka surgit devant Lucas Hernandez pour tromper Donnarumma (76e). Une réalisation qui relance complètement le suspense à l’approche du dernier quart d’heure.

Un scénario européen digne des plus grands chocs

Ces six minutes résument à elles seules la dramaturgie d’un grand soir de Ligue des champions. Entre tension, joie et frayeur, le PSG a vacillé, laissant entrevoir les failles d’une équipe encore perfectible malgré son avantage. La course pour un premier titre historique en Ligue des Champions face à l’Inter est plus que jamais engagée.

