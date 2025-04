Aston Villa – PSG : Morgan Rogers répond à Ousmane Dembélé

Ce mardi soir, le PSG entend bien valider son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions face à Aston Villa, à Villa Park, à en croire Ousmane Dembélé. Sauf qu’en face, Morgan Rogers, l’attaquant des Villans, et ses coéquipiers comptent bien renverser la situation.

Avant Aston Villa, Ousmane Dembélé dévoile la mentalité du PSG

En marge de la conférence de presse ce lundi pour évoquer le match retour des quarts de finale retour de la Ligue des Champions contre Aston Villa, Ousmane Dembélé s’est montré très confiant au micro de PSG TV. Vainqueur au Parc des Princes (3-1) le 5 avril passé, le PSG ne vient pas à Birmingham pour s’asseoir sur ce résultat. Bien au contraire, les hommes de Luis Enrique veulent pratiquer leur football afin de terminer le job.

« On n’est pas venus pour spéculer, on est là pour gagner. L’idée n’est pas de tenir un score, mais de jouer notre football comme d’habitude et d’obtenir la victoire », a déclaré Ousmane Dembélé à la veille de ce choc tant attendu. Un optimisme également de mise du côté des Anglais.

Morgan Rogers : « On sait à quoi ça ressemble, c’est plus facile »

Avant le quart de finale retour de Ligue des Champions entre Aston Villa et le PSG, ce mardi soir à Villa Park, Morgan Rogers a affiché la détermination des Villans. Battus au match aller par la bande à Luis Enrique, les hommes d’Unai Emery n’abdiquent pas et s’appuient sur leur expérience du match aller pour croire à une remontée. Face à la presse, l’ailier de 21 ans a expliqué que son équipe aborde ce choc avec plus de repères.

« À l’aller, on a montré ce qu’on pouvait faire, même si on doit améliorer certaines choses pour le retour. Mais maintenant, on sait à quoi ça ressemble, on les a déjà joués, et c’est un peu plus facile », a confié Morgan Rogers.

« Si quelqu’un doit réussir à renverser cette confrontation, c’est nous. On sait que ce sera difficile, on ne dit pas qu’on va le faire, mais on va tenter, aller sur le terrain pour gagner à 100% », a ajouté l’international anglais. Le Paris Saint-Germain est prévenu.