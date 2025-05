L’OM va écœurer le Havre AC, le groupe et la compo !

L’entraîneur de l’OM, Roberto de Zerbi vient de dévoiler son groupe pour la rencontre face au Havre AC en Ligue 1. Deux joueurs sont absents.

OM vs Havre AC : Le groupe de Marseille sans deux joueurs

L’OM se déplace ce samedi pour affronter Le Havre AC dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Cette rencontre est très importante pour les Marseillais en cette fin de saison. Ils doivent tenir bon pour conserver leur deuxième place et se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

OM : Un nouveau poids lourd fonce sur Roberto De Zerbi

À voir Classement ASSE : Sainté lorgne la position de barragiste

L’OM a seulement une avance d’un point sur son concurrent direct l’AS Monaco (3e au classement avec 58 points). Le vestiaire du club phocéen se mobilise pour remporter la victoire lors des deux derniers matchs de la saison. « Je souhaite que le groupe reste positif car on veut rester deuxième et c’est ça le plus important. Quoi qu’il arrive, il faut remporter les deux prochains matchs et celui de samedi au Havre. », a déclaré Leonardo Balerdi après la rencontre face au LOSC lors de la 32e journée de Ligue 1.

OM : Leonardo Balerdi lâche une bombe sur son avenir !

À quelques heures du coup d’envoi de cette affiche contre le Havre AC, le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi a dévoilé la liste des ses joueurs retenus pour défier les Normands. Deux joueurs sont absents. Ismaël Bennacer est forfait en raison des pépins physiques. Le milieu de terrain algérien souffre d’une petite lésion à l’adducteur et sera de retour pour le dernier match de la saison face au Stade Rennais. Geoffrey Kondogbia n’est pas retenu dans le groupe. On ignore pour le moment la raison de son absence. 𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐨𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 pour #HACOM 👀



Voici la liste des 22 joueurs retenus pour le déplacement au Havre 👥📋 pic.twitter.com/jC0bXpbKCP— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 10, 2025

La composition probable de l’OM

Rulli – Murillo, Balerdi (c), Cornelius, Garcia – Rongier, Højbjerg – Greenwood, Rabiot, Luis Henrique – Gouiri.