OM : Coup dur pour Ismaël Bennacer !

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi devra composer sans Ismaël Bennacer pour la rencontre face au Havre AC en Ligue 1. L’international algérien a contracté une blessure.

OM : Ismaël Bennacer forfait face au Havre AC

L’OM va affronter Le Havre AC ce samedi lors de la 33e journée de Ligue 1. Cette rencontre est très importante pour les Marseillais, car ils visent la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. L’Olympique de Marseille a seulement une avance d’un point sur son concurrent direct l’AS Monaco (3e au classement avec 58 points).

Le vestiaire de l’OM se mobilise pour remporter la victoire lors des deux derniers matchs de la saison afin d’atteindre cet objectif. « C’est dur mais je souhaite que le groupe reste positif car on veut rester deuxième et c’est ça le plus important. Quoi qu’il arrive, il faut remporter les deux prochains matchs et celui de samedi au Havre. », a déclaré Leonardo Balerdi après la rencontre face au LOSC lors de la 32e journée de Ligue 1.

Pour cette rencontre face au Havre AC, le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi sera privé d’un joueur. Il s’agit d’Ismaël Bennacer. Selon les informations de L’Équipe, le milieu algérien souffre d’une petite lésion à l’adducteur. Il sera de retour pour le dernier match de la saison face au Stade Rennais.