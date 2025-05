Mercato PSG : Skriniar annonce son départ et son futur club

Prêté à Fenerbahçe en janvier passé, Milan Skriniar ne souhaite plus revenir au PSG cet été. Annoncé un peu partout en Europe, le défenseur central slovaque sait déjà où il veut poursuivre sa carrière la saison prochaine.

Mercato PSG : Milan Skriniar ne veut plus revenir à Paris

Arrivé librement à l’été 2023 en provenance de l’Inter Milan, Milan Skriniar n’est pas parvenu à s’imposer au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Mis de côté par Luis Enrique, le joueur de 30 ans a accepté de rejoindre la Turquie lors du dernier mercato hivernal. Une bonne décision puisque l’international slovaque a retrouvé du rythme et des couleurs sous le maillot de Fenerbahçe.

Lisez aussi : PSG Mercato : Milan Skriniar annonce une décision forte au Paris SG

À voir Mercato OM : Olivier Boscagli donne sa réponse à Longoria !

Cependant, Milan Skriniar ne se voit plus aucun avenir au Paris SG tant que Luis Enrique est sur le banc. Interrogé par Fanatik, son agent Martin Petras a été catégorique : « je ne pense pas qu’il y ait un moyen de retourner à Paris, du moins pas avec cet entraîneur (Luis Enrique, ndlr). Dans son nouveau rôle, Skriniar est devenu l’un des leaders de l’équipe et a gagné l’amour et le respect de l’entraîneur José Mourinho et des fans. »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Skriniar devrait donc profiter du mercato d’été pour se trouver un nouveau point de chute en vue de la saison prochaine. Une destination déjà choisie par le principal concerné.

Milan Skriniar veut « rester à Fenerbahçe »

Depuis son arrivée en Turquie, Milan Skriniar renaît. Déjà utilisé à 15 reprises sous les ordres de José Mourinho, le défenseur a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Une dynamique qui a attiré l’attention de plusieurs clubs européens, notamment en Italie et en Angleterre. Milan Skriniar: "Fenerbahçe’de kalmak istiyorum" pic.twitter.com/ITEG2IEcNx— Saraçoğlu Sports (@SaracogluSports) May 9, 2025

Mais le joueur semble avoir déjà fait son choix pour la suite de sa carrière. En effet, après la victoire de Fenerbahçe, vendredi soir, contre le Besiktas (4-1), Milan Skriniar, qui a inscrit son troisième but en 20 rencontres, a évoqué très clairement son avenir.

Lisez aussi : PSG Mercato : Après Milan Skriniar, un joli deal se précise au Paris SG

À voir PSG : Luis Enrique chamboule tout à Montpellier, les compos

« Je veux rester au Fenerbahçe », a lancé le natif de Žiar nad Hronom en zone mixte. Une déclaration claire qui pourrait accélérer les choses pour le mercato d’été. Le Paris Saint-Germain, qui ne compte plus sur lui, attendrait 15 millions d’euros pour un transfert. De son côté, le club turc disposerait d’une option d’achat autour de 13 millions d’euros et aurait entamé des discussions pour le garder définitivement, selon le journaliste Nicolo Schira.