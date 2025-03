PSG – Liverpool : La composition surprise que prépare Luis Enrique !

Le PSG accueille Liverpool ce mercredi soir pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. À trois jours de ce choc européen tant attendu, Daniel Riolo a fait quelques confidences sur la composition de Luis Enrique, l’entraîneur du Paris SG.

PSG – Liverpool : Kvaratskhelia sur le banc, Doué titulaire

Large vainqueur du LOSC samedi soir (4-1) à l’occasion de la 24 journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a bien préparé son huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Liverpool le mercredi au Parc des Princes. Toujours invaincu en championnat depuis le début de la saison, le PSG aborde ce choc contre le leader de la Premier League avec beaucoup de confiance.

Alors que les médias spéculent déjà sur les choix de Luis Enrique pour cette affiche très attendue, le coach parisien devant trancher entre plusieurs joueurs en grande forme. Sur les antennes de RMC, Daniel Riolo a dévoilé les grandes lignes de ce que sera l’équipe du PSG face aux hommes d’Arne Slot. Malgré le retour à la compétition de Warren Zaïre-Emery, le journaliste français ne voit pas le joueur de 18 ans débuter le match au milieu de terrain.

Fabian Ruiz, qui monte en puissance ces dernières semaines, devrait être associé à Vitinha et Joao Neves dans l’entrejeu des Rouge et Bleu. Devant, la recrue hivernale Khvicha Kvaratskhelia devrait faire les frais de la forme olympique de Désiré Doué. L’international espoir devrait ainsi être associé à Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, en attaque.

« Au milieu (contre Liverpool), je vois Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Fabian Ruiz a joué devant la défense contre Lille samedi soir. On sait qu’un gars comme Ancelotti, qui l’a eu sous ses ordres, a toujours dit que c’était son poste. Moi, je suis convaincu que ça aurait dû être son poste, mais Vitinha est excellent à tous les postes et je pense que face à Liverpool, Fabian Ruiz va jouer un peu plus haut », a analysé le consultant de l’After Foot, qui a félicité Luis Enrique pour avoir mis en place une équipe soudée et prête à toutes les batailles.

« Je le trouve en progression, il est beaucoup mieux. Et puis devant, Doué est en pleine forme, on est obligé de le garder. Dembélé va jouer en neuf évidemment, et le poste à gauche va se jouer entre Barcola et Kvara, mais Barcola est vraiment en pleine forme aussi. Ça va tourner, ils vont faire le match à 12 ou 13, l’équipe est là maintenant, il n’y a plus trop de surprises dans les compos. Il n’y a plus de dinguerie dans les compos et dans les conférences de presse avec Luis Enrique », a ajouté Daniel Riolo.

La compo possible du PSG face à Liverpool

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes

Milieux : Ruiz, Vitinha, Neves

Attaquants : Doué, Dembélé, Barcola.