Mercato OL : Rayan Cherki enfin prêt à dire oui au PSG

Le mercato estival de l’OL pourrait s’ouvrir sur un transfert majeur : celui de Rayan Cherki vers le PSG. Le Franco-Algérien de 21 ans a laissé entendre qu’il était désormais prêt à quitter l’Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines.

Mercato OL : Rayan Cherki enfin parisien ?

Toujours à la recherche de jeunes talents prometteurs pour renforcer son effectif, le Paris Saint-Germain suit de près Rayan Cherki depuis plusieurs saisons. Bien que le club soit déjà bien pourvu au milieu de terrain, notamment avec Désiré Doué, il continue de prospecter pour anticiper toutes les éventualités. Cherki, qui figurait déjà dans les plans du PSG par le passé, n’a cependant jamais franchi la porte du Camp des Loges.

Mais cette fois, le dossier semble bien engagé. Rayan Cherki a lui-même confié : « Oui, je pense que ça a été ma dernière [saison à l’OL]. » Néanmoins, marqué par l’échec de son transfert au PSG l’été dernier, il joue désormais la carte de la prudence. Il n’évoque aucun club en particulier et évite de froisser la direction lyonnaise.

Ses envies de départ mal perçues lors du précédent mercato lui avaient valu de débuter la saison 2024-2025 dans le loft. Une expérience qui semble lui avoir servi de leçon. Mais cet été, son départ semble acté d’un commun accord avec les dirigeants lyonnais, d’autant que son contrat prend fin en juin 2026. Pour ne pas risquer de le voir partir libre dans un an, l’OL envisagerait de le céder pour une somme avoisinant les 30 millions d’euros.

Côté PSG, les choses s’accélèrent. Luis Campos aurait déjà noué des contacts avec l’entourage du joueur et multiplie les efforts pour conclure un accord dans les prochains jours. Avec l’envie de Cherki de découvrir un nouveau projet, et le prestige du PSG, tout porte à croire qu’un transfert vers la capitale est plus proche que jamais.