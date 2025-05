OM Mercato : Balerdi veut rester, mais réclame une signature

Malgré d’intéressantes offres venues de l’étranger, Leonardo Balerdi souhaite désormais rester à l’OM cet été, mais réclame tout de même une signature à sa direction. Explications.

OM Mercato : Leonardo Balerdi veut disputer la LDC à Marseille

Désireux de découvrir d’autres horizons après quatre années passées en Ligue 1, Leonardo Balerdi envisageait de quitter les rangs de l’OM cet été. D’abord annoncé à l’AS Rome, le défenseur central marseillais était finalement proche de rejoindre l’Inter Milan qui a déjà formulé une offre ferme de 20 millions d’euros.

Des clubs de Premier League ont également pointé leur nez, prêts à dérouler le tapis rouge à Balerdi pour s’offrir ses services. Toutefois, loin d’être insensible à toutes ces propositions jugées XXL, le capitaine de l’OM aurait définitivement changé d’avis. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Leonardo Balerdi souhaite désormais vivre les émotions de la Ligue des Champions sous le maillot de l’Olympique de Marseille, selon Livefoot.

À un an de la prochaine Coupe du monde 2026, l’international argentin a fait le choix de la stabilité dans un environnement qu’il maitrise et, où il se sent heureux. Mais souhaite bénéficier du soutien d’un cadre de Ligue 1 à son poste.

Leonardo Balerdi milite l’arrivée de Facundo Medina à l’OM

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille attend l’ouverture du mercato estival pour renforcer le collectif de Roberto de Zerbi. Alors que le recrutement d’un nouveau défenseur central fait partie des priorités de Medhi Benatia, le conseiller sportif, Leonardo Balerdi a déjà un nom précis en tête.

En effet, pour le numéro 5 de l’OM, la recrue idéale serait Facundo Medina. Placé dans le viseur de Marseille, le joueur de 25 ans est toujours à Lens, mais Balerdi estime que sa signature serait « spéciale » pour l’OM. International argentin, Medina est un coéquipier de sélection de Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi, deux cadres du vestiaire olympien qui militent pour sa venue cet été. Reste maintenant à voir si les dirigeants marseillais et leurs homologues lensois parviendront à un accord pour boucler cette opération.