Mercato OM : Ça coince pour l’arrivée de Facundo Medina !

L’OM pourrait finalement se retirer de la course pour la signature du défenseur du RC Lens, Facundo Medina. Deux points bloquent les négociations.

Après cinq saisons passées au RC Lens, Facundo Medina pourrait plier ses bagages cet été. Le défenseur argentin aurait décidé de changer d’air la saison prochaine. Ces dernières semaines, son nom circule dans les couloirs de la Commanderie.

Les dirigeants de l’OM auraient jeté leur dévolu sur Facundo Medina pour apporter de tonus à la défense marseillaise en souffrance cette saison. Les pensionnaires du stade Vélodrome auraient déjà entamé des discussions avec l’entourage de l’Argentin, mais les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord définitif. Elles poursuivent les négociations.

Le journaliste Mohamed Bezzouaoui a confirmé que le défenseur argentin est chaud pour rejoindre Marseille la saison prochaine. « Medina est archi chaud pour rejoindre l’OM. Il aime l’atmosphère et l’ambiance de la ville et du Vélodrome, lui qui est argentin. Il partira, c’est sûr. Marseille l’a déjà sondé. Et lui est archi bouillant. Il est très ouvert », a-t-il écrit sur son compte X.

Le capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi met aussi la pression aux dirigeants marseillais pour la signature de Facundo Medina lors du prochain mercato estival. « J’ai toujours dit à Facundo de venir à Marseille. Il aimerait venir. Donc oui, j’aimerais qu’il vienne, pour lui et pour le club…J’en parle un peu avec Mehdi Benatia. », a déclaré l’international argentin dans une interview accordée à Ici Provence la semaine dernière.

Mais la piste semble s’éloigner de Marseille. Certains points bloquent les négociations. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants du RC Lens exigent au moins 25 millions d’euros pour céder Facundo Medina, une somme que la direction marseillaise n’est pas prête à débourser. Ce montant et le salaire du crack argentin refroidissent les ardeurs de l’Olympique de Marseille.

Un autre prétendant de poids est sur le point de répondre aux exigences financières du Racing Club de Lens. Le Bayer Leverkusen cible aussi Facundo Medina et prépare déjà une offre de 25 millions d’euros pour convaincre la direction lensoise.

