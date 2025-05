Mercato OM : Un cadre insiste pour Facundo Medina du RCL

Facundo Medina pourrait rejoindre l’OM cet été. Son compatriote, Leonardo Balerdi met la pression à la direction Marseille pour boucler son arrivée.

Mercato OM : Facundo Medina se rapproche de Marseille

Facundo Medina va quitter le RC Lens lors du prochain mercato estival après cinq saisons en Artois. Le défenseur argentin a encore deux matchs de Ligue 1 à disputer avec les Sang et Or et plier ses bagages. Il a décidé de quitter le club artésien pour poursuivre sa carrière ailleurs. La direction du Racing Club de Lens est prête à le vendre cet été si elle reçoit une offre alléchante.

Ces dernières semaines, les dirigeants de l’OM flairent cette piste pour renforcer la ligne défensive de l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Les recruteurs marseillais auraient déjà entamé des discussions avec l’entourage de Facundo Medina. Les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord définitif, mais elles poursuivent les négociations.

Le journaliste Mohamed Bezzouaoui a confirmé que le défenseur argentin est ouvert à un transfert à Marseille la saison prochaine. « Medina est archi chaud pour rejoindre l’OM. Il aime l’atmosphère et l’ambiance de la ville et du Vélodrome, lui qui est argentin. Il partira, c’est sûr. Marseille l’a déjà sondé. Et lui est archi bouillant. Il est très ouvert », a-t-il écrit sur son compte X.

À l’Olympique de Marseille, Facundo Medina pourrait retrouver son compatriote Leonardo Balerdi. Ce dernier pousse d’ailleurs pour sa signature cet été. Dans une interview accordée à Ici Provence, le défenseur marseillais a révélé qu’il essaie de convaincre Medina de poser ses valises à Marseille. « J’ai toujours dit à Facundo de venir à Marseille. Il aimerait venir. Donc oui, j’aimerais qu’il vienne, pour lui et pour le club…J’en parle un peu avec Mehdi Benatia. », a déclaré Leonardo Balerdi.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le RC Lens, la valeur marchande de Facundo Medina est estimée à 25 millions d’euros par le site Transfertmarkt.