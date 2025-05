Mercato : Le Barça prépare un vilain tour à l’OM !

Le FC Barcelone et l’OM s’arrachent un international argentin en vue du prochain mercato estival. La rude concurrence pourrait faire grimper le prix du joueur.

Mercato OM : Un défenseur s’éloigne de Marseille

Facundo Medina pourrait finalement snober l’OM cet été. L’international argentin est l’une des cibles prioritaires des dirigeants du club phocéen pour apporter de tonus à l’équipe de Roberto De Zerbi. Les recruteurs marseillais auraient déjà entamé des discussions avec l’entourage de Facundo Medina.

Lire aussi : Mercato OM : Ça coince pour l’arrivée de Facundo Medina !

À voir Mercato PSG : Un roc portugais arrive à Paris !

Les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord définitif, mais elles poursuivent les négociations. Dans une interview accordée à Ici Provence, le défenseur marseillais, Leonardo Balerdi a révélé qu’il essaie aussi de convaincre Medina de venir à Marseille. « J’ai toujours dit à Facundo de venir à Marseille. Il aimerait venir. Donc oui, j’aimerais qu’il vienne, pour lui et pour le club…J’en parle un peu avec Mehdi Benatia. », a déclaré Leonardo Balerdi.

Lire aussi : L’OM frappe fort, Facundo Medina d’accord pour signer !

Mais tout pourrait capoter dans les prochaines semaines. Un prétendant de poids entre dans la course pour la signature du joueur. Selon les informations de Les Transferts, le FC Barcelone se positionne aussi pour s’attacher les services de Facundo Medina. Le géant catalan se penche sur le crack lensois pour succéder à Ronald Araujo de plus en plus critiqué et annoncé sur le départ.

Lire aussi : Mercato RC Lens : Facundo Medina, le RCL perd patience !

À voir Mercato ASSE : Ça se précise pour un renfort de Horneland !

Cette saison, Facundo Medina a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues avec le RC Lens et a délivré une passe décisive. Sous contrat jusqu’en juin 2028, la valeur marchande de l’international argentin est estimée à 25 millions d’euros par le site Transfertmarkt. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants du RC Lens sont ouverts au départ de l’Argentin mais ils exigent au moins 25 millions d’euros pour le laisser partir cet été.