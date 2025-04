Mercato RC Lens : Facundo Medina, le RCL perd patience !

Facundo Medina vit peut-être ses derniers mois au RC Lens. Visiblement lassée de ses suspensions à répétition, la direction du RCL envisagerait sérieusement de tourner la page, alors que l’Argentin est déjà très courtisé.

Mercato RC Lens : Facundo Medina, des erreurs chroniques devenues problématiques

Pilier de la défense lensoise depuis plusieurs saisons, Facundo Medina incarne à la fois la combativité et l’excès. Avec 11 cartons jaunes et 2 expulsions en seulement 27 rencontres cette saison, l’Argentin a déjà manqué cinq matchs pour suspension. Un chiffre qui illustre son manque de maîtrise et pénalise lourdement son équipe, contrainte de composer sans lui à intervalles réguliers.

Le constat est d’autant plus inquiétant que ses sanctions sont souvent évitables. Plusieurs avertissements résultent de comportements impulsifs, témoignant d’un déficit de maturité que Will Still, l’entraîneur artésien, ne tolère plus. À ce stade de la saison, la patience du club semble avoir atteint ses limites à en croire Jeunes Footeux.

Un rendement décevant malgré la grinta

Si Medina conserve une certaine popularité auprès des supporters, portée par son tempérament de guerrier, son niveau de jeu ne justifie plus ses débordements. En difficulté sur le plan défensif, il n’affiche pas la régularité attendue d’un joueur de son statut. À l’aune de l’exercice 2024-2025, son bilan est globalement insuffisant.

Sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante lors du prochain mercato. Pire, la direction sportive espère un départ rapide pour anticiper sa succession. Un signal clair : le RC Lens veut tourner la page.

