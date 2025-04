Mercato RC Lens : Facundo Medina, c’est KO pour l’OM

Le RC Lens ne connaîtra pas le même dénouement qu’au mercato précédent avec Facundo Medina. Resté au club malgré le départ de Franck Haise, le défenseur argentin s’apprête à faire ses valises dans quelques semaines.

Mercato : Facundo Medina prêt à dire adieu au RC Lens !

Transféré au RC Lens avec l’ambition de s’imposer dans le projet de Franck Haise, Facundo Medina a dû reconsidérer son avenir après le départ de l’entraîneur. Le vide laissé par les nombreux départs au sein de l’équipe a ébranlé ses certitudes sur le projet lensois. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs étrangers, il a choisi de rester fidèle aux Sang et Or, qui lui ont promis un bon de sortie cet été.

Alors que le mercato estival approche, plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt pour s’attacher ses services. Sa destination la plus probable semble être la Premier League, où évoluent déjà Kevin Danso (Tottenham) et Abdukodir Khusanov (Manchester City). Toutefois, la Ligue 1 et la Liga restent des options, notamment avec l’intérêt de l’Olympique de Marseille.

D’après L’Équipe, l’OM suit de près le défenseur argentin, en prévision d’un possible départ de Leonardo Balerdi vers l’AS Roma. Le club phocéen envisage donc surement de faire venir le compatriote de Balerdi, mais devra faire face à la concurrence anglaise, dont les propositions financières sont plus attractives.

OM ou Premier League ? Facundo Medina face à un choix crucial !

En rejoignant la Premier League, Medina pourrait percevoir un salaire bien supérieur à celui que devrait lui proposer l’OM. En Premier League, il évoluerait dans un championnat bien plus médiatisé qui lui garantirait sa place en équipe nationale. Du côté du RC Lens, l’aspect financier sera déterminant : les dirigeants demandent pas moins de 25 millions d’euros pour laisser partir leur joueur. Une somme qui pourrait poser un problème à Marseille.

Ces derniers temps, Frank McCourt a ouvert son portefeuille pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, mais un tel investissement pour un défenseur semble compliqué. Tous ces éléments augmentent considérablement les chances de voir Facundo Medina filer en Angleterre dans les prochaines semaines, d’autant plus que le RC Lens ne semble pas prêt à s’opposer à son transfert cet été.