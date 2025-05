Mercato ASSE : Horneland tient déjà un successeur de Stassin

Pour combler un éventuel départ de Lucas Stassin, l’ASSE pourrait piocher en interne. Un jeune joueur décisif lancé cette saison par Eirik Horneland pointe du nez. Il brille en ce moment avec la sélection des Bleuets de France.

Mercato : L’ASSE en quête d’un avant-centre pour remplacer Stassin

Avec le départ en vue de plusieurs joueurs de son effectif, l’ASSE est contrainte de se renforcer cette saison, afin de tenter de vite retrouver la Ligue 1. La plupart des joueurs en fin de contrat ne seront pas retenus. Ceux qui n’ont pas donné satisfaction seront également libérés.

Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin sont eux en instance de transfert. L’ailier géorgien et l’avant-centre sont très convoités par des équipes de Ligue 1 et des clubs étrangers, profitant de la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2. Pour remplacer Stassin, plusieurs pistes sont explorées par les recruteurs stéphanois, notamment celle menant vers Timothé Nkada, le buteur de Rodez AF.

ASSE : Djylian N’Guessan, une option en interne

Cependant, Eirik Horneland tient déjà une solution alternative en interne. Il peut bien compter sur Djylian N’Guessan qu’il a lancé en Ligue 1 cette saison. Ce dernier avait remplacé Lucas Stassin en pointe de l’attaque de l’ASSE face à l’AS Monaco, à l’occasion de la 32e journée du championnat.

L’attaquant de 16 ans avait été titulaire pour la troisième fois de la saison lors de ce match décisif perdu. Pour justifier sa titularisation, l’entraîneur des Verts avait indiqué que Djylian N’Guessan est celui dont les qualités techniques et le profil sont les plus proches ceux de Lucas Stassin.

La pépite formée à l’AS Saint-Etienne n’a certes pas marqué de but lors des huit apparitions en Ligue 1, mais elle est très décisive avec la sélection U17 de France à l’Euro 2025. Le joueur a déjà marqué 3 buts en autant de matchs, dont un doublé contre l’Albanie (4-0), dimanche. Grâce à Djylian N’Guessan, les Bleuets sont en demi-finale du tournoi.

Pour rappel, il avait également été décisif pendant les qualifications, avec 5 buts et une passe décisive en 3 matchs disputés. Avec ces performances, Djylian N’Guessan se présente comme une option intéressante pour la succession de Lucas Stassin à l’ASSE en Ligue 2 la saison prochaine.