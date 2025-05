ASSE : Deux changements dans la compo contre l’AS Monaco

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, devrait opérer deux changements dans sa compo face à l’AS Monaco, ce samedi, comparativement à l’équipe qui avait affronté le RC Strasbourg la semaine dernière.

ASSE-AS Monaco : N’Guessan à la place de Stassin, Maçon remplace Appiah

L’ASSE est privée de Lucas Stassin, qui s’ajoute à l’absence de Benjamin Bouchouari, déjà forfait lors de la défaite des Verts à Strasbourg (3-1). Pour remplacer l’attaquant belge dans sa composition, Eirik Horneland pourrait repositionner Irvin Cardona à la pointe de l’attaque et titulariser Ben Old au poste d’ailier.

Il a également la possibilité de lancer le jeune Djylian N’Guessan (16 ans), dont le profil se rapproche davantage de celui de Lucas Stassin, comme il l’avait souligné en conférence de presse d’avant-match.

Dans ce cas, Cardona resterait sur son aile droite et Davitashvili à gauche. Cette deuxième option semble plus probable si l’on s’en tient à l’annonce de l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Eirik Horneland pourrait aussi procéder à un changement en défense. Yvann Maçon pourrait retrouver une place de titulaire, compte tenu de la prestation décevante de Dennis Appiah face au Racing Club de Strasbourg Alsace au stade de la Meinau.

La compo probable de l’ASSE :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : L. Pétrot, M. Bernauer, M. Nadé, Y. Maçon

Milieux de terrain : P. Ekwah, F. Tardieu, A. Moueffek

Attaquants : Z. Davitashvili, D. N’Guessan, I. Cardona

La compo probable de l’AS Monaco

Gardien de but : P. Köhn

Défenseurs : C. Henrique, W. Singo, Vanderson, S. Magassa

Milieux de terrain : C. Mawissa, D. Zakaria, T. Minamino

Attaquants : M. Akliouche, F. Balogun, M. Biereth