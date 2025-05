Mercato ASSE : Saint-Étienne officialise 15 départs !

Avant l’ouverture du mercato estival, c’est l’heure de la grande purge à l’ASSE. Le club stéphanois, relégué en Ligue 2, a annoncé une vague de départs mais qui touche essentiellement sa réserve et ses équipes de jeunes.

Mercato ASSE : L’opération dégraissage est activée à Saint-Etienne

Le mercato commence fort à l’AS Saint-Étienne. Dans un communiqué officiel, le club forézien a confirmé le départ de quinze joueurs issus de sa réserve et de ses équipes de formation. Une décision qui s’inscrit dans la volonté de restructurer les effectifs pour la saison à venir. Du côté de l’équipe réserve, six éléments ne prolongeront pas l’aventure.

Parmi eux, Mathys Saban, El Hadji Dieye, Marwann Nzuzi et Israël Kinunga Mbala, tous sous contrat professionnel. Les stagiaires Simon Cateland et Kenzo Kies sont également concernés. En ce qui concerne le groupe formation, ils sont sept joueurs à faire prochainement leurs adieux à Saint-Etienne. Il s’agit de Maysson Meité, Farès Ben Rahem, Kaïs Zerga, Mathis Grillot, Hani Guerroudj, Quentin Prud’homme et Brandon Nativoha.

