Mercato : L’OM cible déjà le remplaçant de Faris Moumbagna

Après une saison compliquée à l’OM, Faris Moumbagna pourrait être cédé durant ce mercato. Un attaquant polyvalent est déjà ciblé en vue de compenser son départ.

Mercato OM : Faris Moumbagna se rapproche d’un départ

Cette saison a particulièrement été éprouvante pour Faris Moumbagna. Gravement blessé au genou, l’attaquant camerounais a été éloigné des terrains pendant plus de huit mois. Et même s’il a fait son retour en fin d’exercice, l’attaquant français n’a pas vraiment participé à la qualification de l’OM pour la Ligue des champions. Et les débuts impressionnant d’Amine Gouri ont vite faire oublier son absence.

Dorénavant, le doute plane sur son avenir à Marseille. Malgré son désir de convaincre Roberto De Zerbi, Faris Moumbagna n’est plus certain de poursuivre sous les couleurs phocéennes. L’idée de le prêt durant ce mercato estival est même évoqué. Surtout que l’OM commence déjà à travailler sur l’arrivée d’un nouvel attaquant. Et l’une des pistes étudiées mène à un ancien pensionnaire de Ligue 1.

Armand Laurienté pour le remplacer

Antonio Parrotto, journaliste pour TuttoMercatoWeb, révèle en effet que l’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Armand Laurienté. L’ailier gauche de de Sassuolo sort d’une belle saison en Serie B italienne avec 19 buts et 6 passes décisives en 34 rencontres disputées, toutes compétitions confondues.

Ses performances ont rapidement attiré l’attention des recruteurs phocéens, qui le suivent depuis de longue. Capable aussi bien sur les ailes qu’à la pointe de l’attaque, Armand Laurienté serait une option crédible pour compenser un éventuel départ de Faris Moumbagna. D’autant plus qu’il connait bien la Ligue 1 pour avoir évolué au Stade Rennais et au FC Lorient.

Les négociations pour sa venue à l’OM pourraient s’intensifier dans les semaines à venir. Armand Laurienté est lié à Sassuolo jusqu’en juin 2027 avec un prix estimé à 13 millions d’euros par Transfermark. Un prix plus ou moins accessible à Marseille.