FC Lorient - Stade Rennais : Enjeux et compositions des équipes !

Publié le 20 décembre 2020 à 17:04

Le premier derby breton depuis 2017 entre le FC Lorient et le Stade Rennais (150 km entre les deux villes) se jouera au Moustoir ce dimanche à 17 h. Pour les deux formations, la victoire est impérative, ce qui devrait nous promettre une alléchante partie.

Le FC Lorient veut en finir avec la zone rouge

Les Merlus côtoient les plus basses places du classement depuis le début de saison. Après avoir traversé une crise d'efficacité offensive, le FCL a retrouvé le chemin des filets face à Nîmes la semaine dernière (3-0) avant de replonger dans ses travers trois jours plus tard au Parc des Princes (0-2) où il aurait pu réaliser un super coup. L'objectif du jour est donc d'enchaîner une deuxième victoire consécutive au Moustoir, qui les propulserait en dehors de la zone de relégation. À l'inverse, une défaite des Morbihannais réinstallerait probablement le doute au sud de la Bretagne. Christophe Pélissier doit composer sans de nombreux défenseurs indisponibles (Gravillon, Mendes, Laporte), ni Bozok et Boisgard, blessés.

La compo de Lorient : Nardi - Delaplace, Chalobah, Morel, Le Goff - Lemoine (cap.), Abergel, Le Fée - Lauriente, Hamel, Wissa.

Objectif top 5 pour le Stade Rennais

Les Rennais, qui n'avaient gagné qu'un seul de leurs 7 matchs de Ligue 1, ont corrigé le tir ces derniers jours. Dimanche, ils se sont imposés à Nice (1-0), puis ont réitéré la performance mercredi face à l'OM (2-1) au Roazhon Park. Si le SRFC réussissait la passe de trois, il retrouverait la 5e place du classement, 1 point devant Montpellier et à égalité avec Marseille, qui compte 2 matchs de retard. Toutefois, en cas de revers, le Stade Rennais resterait aux portes de l'Europe, sans se positionner aux places qualificatives. Les absents rennais sont nombreux, Julien Stéphan ne peut pas compter sur Guirassy, Gomis, Martin, Rugani, ni Del Castillo.

La compo de Rennes : Salin - Traoré, Da Silva (cap.), Aguerd, Maouassa - Nzonzi, Camavinga, Bourigeaud - Doku, Hunou, Truffert.













Par Clément