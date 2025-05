Mercato PSG : Une annonce officielle tombe pour un attaquant

S’il souhaite obtenir le renfort d’au moins cinq joueurs cet été, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, va devoir d’abord faire de la place au sein de son effectif. Une grosse opération pourrait ainsi être rapidement bouclée en attaque.

Opposé à l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions samedi prochain à l’Allianz Arena de Munich, le Paris Saint-Germain va prochainement discuter avec un autre club italien concernant un attaquant. Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus Turin l’hiver dernier. Après des débuts fracassants, avec notamment 5 buts en 8 matches, l’attaquant du PSG a peu à peu disparu des radars avec le changement d’entraîneur à la tête de l’équipe des Bianconeri.

Mais Kolo Muani a convaincu et la Vieille Dame veut le garder. Dimanche, avant le dernier match de Serie A face à Venise, le directeur sportif de la Juve, Cristiano Giuntoli, a officiellement annoncé des discussions avec son homologue du Paris SG, Luis Campos, pour récupérer l’ancien avant-centre de l’Eintracht Francfort.

« Nous sommes en train de discuter avec Fenerbahçe et l’Ajax pour récupérer Kostic et Rugani, nous ferons de même avec le PSG et Chelsea pour Kolo Muani et Veiga », a confié le dirigeant italien au micro de DAZN. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le natif de Bondy ne fait pas partie des plans de Luis Enrique et le Paris SG ne s’opposera donc pas à son départ. Surtout que cette opération pourrait rapporter un joli pactole aux Rouge et Bleu. Photo : Randal Kolo Muani

Dans l’idée, la Juventus souhaiterait obtenir un nouveau prêt pour le joueur de 26 ans. Mais ce nouveau prêt devrait être accompagné d’une obligation d’achat qui pourrait atteindre les 50 millions d’euros. Un deal qui arrangerait bien le Paris Saint-Germain, qui récupérerait avec cette opération une partie des 95 millions d’euros investis à l’été 2023 pour recruter Randal Kolo Muani.

