Coup de tonnerre PSG : Donnarumma ouvre la porte à un départ

À un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma va-t-il quitter les rangs du PSG durant ce mercato estival ? L’agent du portier italien a fait une déclaration qui laisse à penser que la porte n’est pas fermée pour un départ de son protégé.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma ouvre la porte à l’Inter Milan

Auteur d’une saison héroïque couronnée par le premier sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas renouvelé son bail qui expire en juin 2026. Depuis plusieurs semaines, l’international italien discute avec ses dirigeants pour une prolongation qui devrait le retenir dans la capitale française jusqu’en 2029, voire 2030.

Après l’optimisme des premières heures, les pourparlers s’enlisent et l’inquiétude grandit désormais dans ce dossier. En effet, si Donnarumma ne cache pas son souhait de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu, il refuse d’accepter de signer aux conditions proposées par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Et selon plusieurs sources concordantes, les deux parties campent sur leurs positions, éloignant un possible accord pour un renouvellement.

S’il ne prolonge pas, l’ancien gardien de l’AC Milan sera vendu cet été, puisque le Paris SG ne compte pas le voir partir gratuitement dans douze mois. Surtout que plusieurs grands clubs européens sont déjà positionnés pour le recruter, notamment le Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Manchester City et l’Inter Milan.

Concernant le dernier cité, le clan Donnarumma ne semble pas forcément indifférent, bien au contraire. Présent au siège de l’Inter Milan ce lundi, l’agent du numéro 1 parisien, Enzo Raiola, a démenti tout contact avec les Nerazzurri au Seujet de son poulain, mais n’exclut rien si le club lombard venait à se séparer de Yann Sommer.

« Donnarumma ? L’Inter a déjà un gardien, pour l’instant tout est tranquille. Nous n’avons absolument pas parlé de Gigio, ce n’est pas un sujet aujourd’hui. Il n’y a jamais eu de discussion avec l’Inter, je l’ai déjà dit plusieurs fois. Eh bien, s’ils le vendent (Yann Sommer, ndlr), c’est une autre histoire », a confié le fils de feu Mino Raiola.