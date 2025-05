Mercato : Le PSG fonce sur un meneur de jeu nigérian

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos dégote un jeune milieu de terrain en Belgique en vue du prochain mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un international nigérian

Le PSG active ses réseaux pour recruter de nouvelles pépites lors du prochain mercato estival qui s’ouvrira officiellement dans quelques semaines. Selon les informations du compte X PSGInside_Actus, le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos pourrait frapper un joli sur le marché en Belgique. Le dirigeant parisien surveille un international nigérian en pleine forme.

Luis Campos s’est rendu en Belgique il y a quelques semaines et a suivi les performances de certains jeunes cracks du championnat belge lors de rencontre entre l’Union Saint-Gilloise et Club Bruges (0-0). Le dirigeant parisien serait satisfait de ce qu’a produit le milieu de terrain nigérian, Raphael Onyedika. Ce dernier évolue actuellement sous les couleurs du Club Bruges. Titulaire indiscutable, il a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 52 apparitions toutes compétitions confondues avec son club cette saison.

Raphael Onyedika est sous contrat jusqu’en 2027, mais il dispose d’un bon de sortie cet été. La direction du Club Bruges pourrait le céder en cas d’offre irrésistible. Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande du milieu de terrain nigérian est estimée à 20 millions d’euros. Les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas encore entamé des négociations avec les dirigeants belges. Le dossier pourrait évoluer dans les prochaines semaines.