Mercato FC Nantes : Un nouveau départ à 6 M€ acté !

Le FC Nantes renfloue ses caisses avec un nouveau départ récemment enregistré. Il s’agit de Douglas Augusto, qui vient de quitter les Canaris pour rejoindre le FK Krasnodar, en Russie.

Mercato : Douglas Augusto quitte le FC Nantes

Le départ de Douglas Augusto du FC Nantes est désormais une réalité. Depuis plusieurs semaines, le FK Krasnodar a entamé des négociations avec les Canaris pour recruter le milieu central brésilien de 28 ans. Une première offre de 4 millions d’euros a été soumise pour l’occasion, mais Waldemar Kita, président du club nantais, l’a refusée sans tergiverser. Ensuite, le FK Krasnodar est revenu à la charge avec une nouvelle proposition plus solide.

Le club russe a formulé une offre de 6,5 millions d’euros, qui a finalement été acceptée. Ces derniers jours, les détails ont été réglés et Douglas Augusto s’est engagé en Premier Liga. Le FC Nantes a officialisé le départ de son milieu de terrain polyvalent dans une annonce faite sur ses réseaux. Sa vente représente un gros coup financier pour le club, qui va renflouer ses caisses.

Douglas Augusto quitte les Canaris après deux ans de bons et loyaux services. En 57 apparitions toutes compétitions confondues, l’international brésilien espoir a inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives. Recruté pour 6,8 millions d’euros en 2023, il s’est progressivement imposé comme un élément clé de l’effectif et un modèle de professionnalisme.