Mercato Stade Rennais : Une cible prometteuse s’éloigne !

Le Stade Rennais FC, qui prépare l’avenir de son équipe, s’éloigne désormais d’une cible talentueuse et prometteuse. Il s’agit du jeune Camerounais de 18 ans, Angel Yondjo, en passe de rejoindre le LOSC Lille.

Mercato Stade Rennais : Angel Yondjo, une piste à vite oublier

Le mercato bat son plein au Stade Rennais FC, aussi bien dans l’équipe première que dans la réserve. Les recruteurs du club breton ciblent plusieurs jeunes prometteurs pour préparer l’avenir de l’équipe. Dans cette optique, la piste menant à Angel Yondjo avait été activée. Le jeune attaquant de 18 ans a été repéré par les observateurs du SRFC grâce à ses performances avec l’École de Football des Brasseries du Cameroun.

Selon les informations du site Petits Lillois, des discussions ont eu lieu avec l’entourage d’Angel Yondjo, mais le Stade Rennais FC aurait pris du retard sur ce dossier. En effet, le LOSC Lille, qui convoite la pépite africaine depuis plus d’un an, domine désormais les débats. À en croire la même source, les Dogues ont finalement trouvé un accord avec le clan du jeune attaquant pour un transfert de 1,5 à 2 millions d’euros.

Sauf retournement de situation, Angel Yondjo débarquera bientôt en France pour passer sa visite médicale et signer ensuite un contrat de quatre, voire cinq ans. Pour ses débuts, l’académicien de l’École de Football des Brasseries évoluera avec la réserve lilloise. Par conséquent, le Stade Rennais FC devra abandonner cette piste et se tourner vers une nouvelle cible prometteuse.