Polémique à l’OM : Sanction en vue pour Basile Boli ?

Les récentes déclarations de Basile Boli en faveur du PSG ont fait l’effet d’une bombe à Marseille. L’ancien défenseur de l’OM se retrouve au cœur d’une controverse qui devrait sceller son avenir en interne.

OM : Basile Boli sur la sellette après son soutien au PSG

En début de semaine, Basile Boli a fait une annonce surprenante, en affichant clairement son soutien au PSG pour la finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan. Cette déclaration de l’ancien défenseur de l’OM a créé un véritable tollé dans la cité phocéenne, surtout quand on connait la grande rivalité qui existe entre les deux équipes.

Ancien coéquipier du principal intéressé, Éric Di Méco n’a pas caché son mécontentement suite à ces propos. « Quand je lis ça, j’ai mal au cul. Ça me fait mal », a-t-il déclaré sur RMC Sport, exprimant ainsi la douleur ressentie par de nombreux supporters marseillais. Ce ralliement inattendu passe très mal aussi en interne, surtout que Basile Boli occupe un rôle d’ambassadeur à l’OM.

Son contrat d’ambassadeur de l’Olympique de Marseille ne devrait pas être renouvelé

Beaucoup estiment qu’il aurait dû faire preuve de plus de retenue, à l’image de Medhi Benatia qui a évité de se prononcer publiquement sur cette finale. Une source contactée par Le But va même plus loin, en indiquant que Basile Boli n’est plus certain de poursuivre son rôle à l’Olympique de Marseille, car son contrat ne devrait pas être renouvelé.

Cette décision serait davantage liée à un bilan décevant concernant son rôle d’ambassadeur de l’OM depuis 2015 qu’à ses propos controversés au profit du PSG. Son statut de héros reste intouchable, mais son image semble avoir été ternie. Reste à savoir cette information se concrétisera. Les jours à venir permettront de le savoir.

