Mercato ASSE : Une tendance se dégage pour Léo Pétrot

En fin de contrat à l’ASSE le 30 juin prochain, Léo Pétrot va-t-il quitter le club librement ou prolonger son aventure ? Il n’y a pas encore de réponse officielle, mais une tendance se dessine avant l’ouverture du mercato estival.

Mercato : Horneland souhaite converver Léo Pétrot à l’ASSE

Revenu à l’ASSE, son club formation, en août 2022, Léo Pétrot arrive en fin de contrat officiellement dans un mois. De plus, les Verts sont relégués en Ligue 2 et cherche à construire une nouvelle équipe pour revenir rapidement en Ligue 1. Le polyvalent défenseur fera-t-il partie de cette nouvelle équipe ? Possible.

Selon les information de Peuple-Vert confirmées par Evect, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne souhaite conserver Léo Pétrot dans son groupe qui va jouer la remontée la saison prochaine. Malgré la descente des Stéphanois, il a été l’un des joueurs les plus combatifs et réguliers des Verts. Titularisé à 29 reprises en 31 apparitions en Ligue 1, le joueur de 28 ans a délivré 3 passes décisives.

Une offre de prolongation en vue pour le défenseur formé à Saint-Etienne

A en croire Enveretcontretous, la direction de l’ASSE est disposée à lui faire une offre de prolongation conformément à la demande d’Eirik Horneland. En plus d’Irvin Cardona, Léo Pétrot est l’un des nombreux Verts en fin de contrat cet été à pouvoir rempiler.

Par ailleurs, le média spécialisé croit savoir qu’Ivan Gazidis n’a toujours pas pris de décision concernant l’avenir de Maxime Bernauer. Prêté par le Dinamo Zagreb en janvier 2025, son contrat d’une durée de six mois est assorti d’une option d’achat. Le défenseur formé à Rennes souhaite rester définitivement à l’AS Saint-Etienne malgré la relégation, mais il reste suspendu au dernier mot de groupe KSV.

