ASSE Mercato : Un joueur de Caen visé pour remplacer Ekwah

L’ASSE n’a pas oublié un jeune joueur du SM Caen convoité pendant le mercato d’été 2024. Il serait le choix des responsables de Kilmer Sports Ventures pour remplacer Pierre Ekwah dans l’entrejeu.

Mercato : L’ASSE fonce sur Noé Lebreton pour la place d’Ekwah

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE va perdre plus d’une dizaine de joueurs cet été. De ce fait, elle est très active sur le marché des transferts pour reconstituer son équipe. L’objectif des dirigeants stéphanois étant de se donner les moyens de remonter en Ligue 1 le plus rapidement possible.

Dans l’entrejeu, Pierre Ekwah, dont l’option d’achat ne sera pas levée, retourne à Sunderland promu en Premier League.

Pour le remplacer, l’AS Saint-Etienne songerait à Noé Lebreton du Stade Malherbe de Caen. L’été dernier, il était l’une des pistes les plus chaudes des Verts, mais il était finalement resté en Normandie. D’après les informations de Foot Normand, le milieu de terrain de 21 ans est toujours la cible des Verts.

En effet, Ivan Gazidis veut profiter de la relégation du club caennais en National pour récupérer Noé Lebreton. Selon l’estimation de Transfermarkt, il vaut 1,5 M€ sur le marché des transferts. Toutefois, l’ASSE aurait un concurrent de taille sur le dossier, à savoir le Stade Brestois. Le club de Ligue 1 viserait aussi le milieu du SM Caen en prévision du transfert de Mahdi Camara cet été.