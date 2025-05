ASSE : Une grosse nouvelle tombe pour Zuriko Davitashvili !

Le nom de Zuriko Davitashvili est au cœur des rumeurs mercato depuis la relégation de l’ASSE en Ligue 2. Si le club stéphanois ne compte pas se séparer de son ailier, une décision importante est tombée depuis la Géorgie.

ASSE : Zuriko Davitashvili s’offre une pause bien méritée

En pleine rumeur mercato, et dans un contexte de la relégation de l’AS Saint-Etienne, Zuriko Davitashvili aura le temps de mieux se concentrer sur son avenir. L’ailier de 24 ans s’offre une pause bien méritée grâce à la sélection géorgienne.

Lire aussi : Mercato : L’ASSE sous pression, deux gros coups en vue ?

À voir Mercato : L’OM prend une grosse décision pour Kondogbia

Le joueur des Verts, pourtant incontournable avec 43 sélections et 6 buts à son actif, a été laissé au repos par son sélectionneur Willy Sagnol. La Géorgie disputera deux rencontres amicales lors de la trêve internationale, contre les Îles Féroé (5 juin) et le Cap-Vert (8 juin), mais sans plusieurs de ses cadres, dont l’ailier stéphanois.

Lire aussi : Mercato : Cinq profils pour renforcer l’ASSE en défense !

Une décision forte, qui témoigne de la reconnaissance de l’investissement du joueur tout au long de la saison. Elle pourrait également permettre à Davitashvili de recharger les batteries avant un été qui s’annonce stratégique pour son avenir.

Davitashvili en lice pour une récompense individuelle

Recruté pour 6 millions d’euros à l’été 2024 en provenance de Bordeaux, Zuriko Davitashvili s’est rapidement imposé dans le Forez. Auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 33 matchs de Ligue 1, il a terminé meilleur passeur du club et deuxième meilleur buteur, juste derrière Lucas Stassin. Sa régularité a parfois fait défaut, mais ses éclairs offensifs ont souvent sauvé les apparences.

À voir Mercato RC Lens : Une pépite franco-congolaise vers le RCL !

Lire aussi : Mercato ASSE : Un nouveau prétendant européen pour Stassin

Son mois d’octobre, ponctué d’un triplé contre l’AJ Auxerre et d’un doublé face à Angers SCO, lui avait valu le titre de joueur du mois en Ligue 1. Son second but face aux Auxerrois figure d’ailleurs aujourd’hui parmi les nommés pour le plus beau but de la saison. Une récompense individuelle qui pourrait venir le consoler d’une saison collective catastrophique. Il est maintenant temps d'élire le #ButdelaSaison ! 😍



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jonathan Rowe

🇬🇪 Zuriko Davitashvili

🇵🇹 João Neves

🇬🇪 Georges Mikautadze

🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia

🇫🇷 Désiré Doué

🇩🇿 Amine Gouiri

🇲🇦 Anass Zaroury



Votez par ici 👉 https://t.co/8ILS80mVcQ pic.twitter.com/4O3CPwcZcr— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 27, 2025

Malgré la relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Etinne entend conserver ses meilleurs éléments. Et Davitashvili ne fait pas exception. Kilmer Sports, actionnaire unique du club, a déclaré le joueur intransférable. Le Géorgien sera donc l’une des têtes d’affiche du projet de reconstruction stéphanois. Une marque de confiance à la hauteur de son potentiel.