Mercato PSG : Campos prend rendez-vous pour un crack à 15M€

Luis Campos avance ses pions dans l’ombre sur le mercato du PSG. Le conseiller sportif du Paris SG multiplie les rendez-vous pour sécuriser l’arrivée de Yusuf Akçiçek, le joyau du Fenerbahçe, dans une fenêtre qui s’annonce mouvementée.

Mercato PSG : Akçiçek, la nouvelle cible de Campos

À 19 ans, Yusuf Akçiçek s’impose déjà comme l’un des grands espoirs du football turc. Défenseur central doté d’une belle qualité de relance et d’un sens du placement affirmé, il a séduit le PSG, qui souhaite anticiper un éventuel départ de Lucas Beraldo ou renforcer sa rotation.

Sous contrat avec le Fenerbahçe, le joueur est estimé à 15 millions d’euros. Un montant accessible pour Paris, qui entretient actuellement des discussions avec le club turc, désireux de récupérer Milan Skriniar et Marco Asensio. Le dossier Akçiçek pourrait ainsi s’inscrire dans une transaction globale entre les deux écuries.

Rendez-vous entre Paris et Fenerbahçe

Les médias turcs confirment la tenue de rendez-vous entre le PSG et le Fenerbahçe ces derniers jours. Si un accord a été trouvé pour le transfert définitif de Skriniar en Turquie, celui de Marco Asensio reste suspendu aux choix du joueur, courtisé par des clubs espagnols et italiens.

Concernant Akçiçek, aucun accord n’est encore conclu, mais Luis Campos aurait planifié de nouvelles rencontres pour avancer sur ce dossier. L’arrivée du jeune turc permettrait à Luis Enrique de disposer d’un profil jeune et technique, en cohérence avec la politique de rajeunissement prônée par le club.

Les médias turcs, allemands et bien d'autres confirment depuis deux jours ce que j’annonçais déjà concernant l’intérêt du Paris Saint-Germain pour #Akçiçek.



✅ Confirmation également d'un rendez-vous entre le Fenerbahçe et le PSG, afin de discuter de plusieurs dossiers. Les deux…

Un mercato qui s’accélère pour le Paris SG

Le mercato estival du Paris SG s’agite et l’arrivée potentielle d’Akçiçek pourrait précipiter le départ de Lucas Beraldo, notamment suivi par Manchester United. Entre les mouvements confirmés et les négociations en cours, Luis Campos affine sa stratégie pour offrir à Luis Enrique un effectif compétitif et équilibré. L’été ne fait que commencer au PSG, et le dossier Akçiçek pourrait bien en être l’un des feuilletons les plus suivis des prochaines semaines.