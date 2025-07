Mercato OM : Une incroyable piste en attaque pour De Zerbi ?

L’OM, la recherche d’un ailier gauche sur ce mercato d’été, pourrait se tourner vers une ancienne cible, Leandro Trossard. Mais le passé tendu entre le Belge et Roberto De Zerbi pourrait freiner ce dossier.

Mercato OM : Trossard sur le marché, une option pour Marseille ?

L’OM cherche activement à renforcer son couloir gauche, et Leandro Trossard, désormais dans sa dernière année de contrat avec Arsenal, représente une opportunité à saisir. Les Gunners ont commencé à muscler leur attaque, ce qui réduit l’espace disponible pour l’international belge qui, malgré une saison honorable avec 10 buts et 10 passes décisives, se dirige vers un départ.

Lire aussi : Mercato : C’est enfin réglé, une star en route pour l’OM !

Doté d’une percussion précieuse, d’une belle qualité de frappe et d’une expérience confirmée en Premier League et sur la scène européenne, Trossard a le profil pour séduire Pablo Longoria et Medhi Benatia. Dans un marché des ailiers très concurrentiel, sa disponibilité pourrait représenter une aubaine pour l’OM, à condition que le prix soit aligné avec les ambitions du club phocéen.

Un passé houleux avec De Zerbi

Cependant, la perspective d’un rapprochement entre Trossard et Marseille se heurte à un obstacle majeur : Roberto De Zerbi. Les deux hommes avaient travaillé ensemble à Brighton, avant qu’un clash éclate au retour du Mondial 2022. L’entraîneur italien reprochait à son joueur un manque d’implication à l’entraînement, ce qui a provoqué une mise à l’écart que Trossard avait très mal vécue, précipitant son départ à Arsenal.

À voir

Mercato PSG : Campos prend rendez-vous pour un crack à 15M€

Lire aussi : Mercato OM : De Zerbi a tranché, le grand ménage acté

Difficile donc d’imaginer un retour à la collaboration sans tensions entre le Belge et le technicien italien, malgré le besoin urgent du club phocéen de renforcer son effectif offensif. Reste à savoir si la direction olympienne tentera de convaincre De Zerbi de passer outre ce passif pour saisir cette opportunité de marché.

Une alternative à Paixão et Fofana ?

Si Igor Paixão reste la priorité de l’Olympique de Marseille, la complexité des négociations avec Feyenoord et la concurrence de Leeds United forcent Marseille à envisager d’autres pistes. Trossard, malgré son passé avec De Zerbi, demeure un profil séduisant et immédiatement opérationnel pour les ambitions marseillaises en Ligue 1 et en Ligue des champions.