Mercato PSG : Un cador anglais débarque pour Donnarumma !

Le PSG est en danger pour Gianluigi Donnarumma. Ce gardien de but pourrait rejoindre l’Angleterre pendant ce mercato estival.

Mercato PSG : Donnarumma ciblé par un cador de Premier League

Le gardien de but du PSG, Gianluigi Donnarumma attire certains clubs pendant ce mercato estival. Ses prestations cette saison ont marqué les esprits. Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions, Trophée des champions… Le portier italien a brillé, poussant le PSG vers les titres. Et voilà que Chelsea, attentif depuis un moment, s’intéresse de très près à lui.

Le club anglais, à la recherche d’un nouveau gardien, pense à lui en priorité. Rien d’officiel encore. Pas d’offre, mais une surveillance active. Lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, dimanche dernier, Chelsea a scruté encore sa performance.

Pendant ce temps, Paris et Donnarumma discutent. Prolonger ? L’envie est là, mais les négociations traînent. Son contrat court jusqu’en 2026, mais le salaire demandé freine les discussions. Et plus le flou persiste, plus les convoitises grandissent. Selon L’Equipe, Chelsea veut profiter de cette brèche pour convaincre le portier italien cet été. Gianluigi Donnarumma est évalué à 40 millions d’euros par Transfertmarkt.