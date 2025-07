Mercato RC Lens : Pierre Sage s’offre un roc défensif

La défense du RC Lens prend forme. Le club artésien, à la demande de l’entraîneur Pierre Sage, vient de signer Samson Baidoo, en provenance du RB Salzbourg.

Après le départ de Juma Bah, Pierre Sage renforce sa charnière défensive avec la signature de Samson Baidoo. Le joueur de 21 ans arrive du RB Salzbourg. « Samson Baidoo rejoint le Racing en provenance du Red Bull Salzburg. L’international autrichien, qui allie solidité défensive et aisance technique, est Sang et Or pour les cinq prochaines saisons », ont écrit les Sang et Or.

Selon les informations de Transfermarkt, ce transfert a coûté 8 millions d’euros au RC Lens. Grâce à son expérience en Europe (117 matchs en professionnel, dont 16 apparitions en Ligue des Champions), Samson Baidoo sera sans doute un atout majeur pour le dispositif de Pierre Sage. Pour Jean-Louis Leca, directeur sportif, l’international autrichien était une priorité pour la cellule de recrutement.

« Samson est un joueur que la cellule de recrutement scrutait depuis un moment. Il était notre priorité pour renforcer notre défense et, rapidement dans les échanges, l’intérêt a été réciproque. Samson est doté d’aptitudes physiques et d’une rigueur défensive très développées pour son âge… Parvenir à l’attirer chez nous est un vrai plaisir, et cela confirme l’attractivité du Racing. Son talent, sa détermination et sa maturité, héritée d’un bon entourage, correspondent à nos attentes. »

Formé au Sturm Graz, Samson Baidoo est passé par le FC Liefering, puis par le RB Salzbourg. Il a passé la majeure partie de son parcours dans les championnats autrichiens avant de signer au RC Lens. Ce transfert lui permettra donc de découvrir le football français, ainsi que la Ligue 1, pleine de sensations. Ses performances seront attendues dès les matchs amicaux de la pré-saison.