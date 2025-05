ASSE Mercato : Deux signatures officielles à Saint-Etienne

L’ASSE a officialisé deux signatures sur coup ce mercredi. Il s’agit précisément de celles de deux jeunes joueurs talentueux et prometteurs issus du centre de formation du club.

Mercato : Premier contrat professionnel pour Makhloufi et Jules Mouton

L’ASSE a décidé de garder Maedine Makhloufi et Jules Mouton pour la relève au sein du club. Joueurs de l’équipe de la Réserve stéphanoise, ils ont décrochés leur premier contrat professionnel. Le défenseur latéral gauche et le milieu de terrain défensif ont ainsi prolongé leur aventure avec leur club formateur et de cœur, jusqu’à fin juin 2026.

Maedine Makhloufi a intégré l’Académie de formation de l’AS Saint-Etienne en 2013, tandis que Jules Mouton, frère cadet de Louis Mouton, a débarqué en 2015.

Les deux joueurs, âgés de 20 ans chacun, sont heureux de franchir ce palier sous le maillot des Verts. « Je suis fier de signer ce contrat professionnel avec mon club formateur. Je suis 100% stéphanois et c’est une fierté de représenter ce club mythique et cette ville. J’ai toujours eu à cœur de faire honneur à l’ASSE. Ce sera encore le cas la saison prochaine avec en plus l’envie d’aller chercher mes premières minutes en professionnel », a confié Maedine Makhloufi.

« À mon arrivée au club à 10 ans, j’avais pour objectif de signer mon premier contrat professionnel à l’ASSE. C’est le début d’une carrière, mais ce n’est qu’un premier objectif. Je veux désormais tout donner pour rejoindre le groupe professionnel et un jour jouer à Geoffroy-Guichard », s’est réjoui Jules Mouton.

Quant à Loïc Perrin, Directeur sportif du club relégué en Ligue 2, il a déclaré : « Maedine et Jules sont du coin. Ils ont bien évolué sur cette dernière saison et sont allés chercher ce contrat professionnel grâce à leurs performances et leurs attitudes au quotidien. Ils auront un rôle important avec le groupe Réserve, mais cette signature doit les pousser à aller chercher mieux encore’’.