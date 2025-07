Coup de tonnerre : Le PSG prêt à laisser partir Donnarumma ?

Gianluigi Donnarumma a-t-il disputé son dernier match sous les couleurs du PSG lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs contre Chelsea ? À un an de la fin de son contrat, le gardien de 26 ans pourrait finalement faire ses valises durant ce mercato d’été. Explications.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma poussé vers la sortie ?

Alors que les pourparlers pour une prolongation traînent en longueur, un spécialiste préconise au PSG de laisser partir Gianluigi Donnarumma. Présent sur le plateau de l’émission l’After Foot lundi soir, Kevin Diaz a publiquement donné son avis sur l’avenir du gardien de but parisien.

Et pour le consultant de RMC Sport, la donne est très simple : il faut vendre l’international italien dès cet été s’il refuse de renouveler son bail aux conditions fixées par le club. Surtout que Luis Enrique a besoin d’un portier avec un bon jeu au pied et que Donnarumma pourrait rapporter un gros chèque après sa saison époustouflante, qui le place aujourd’hui comme l’un des trois meilleurs gardiens du monde.

« Le PSG doit-il céder aux demandes de Donnarumma ? Le poste de gardien est un des axes d’amélioration si le Paris Saint-Germain veut passer une nouvelle étape. C’est un excellent gardien sur sa ligne, pas de soucis. Top 3, il a été monstrueux cette saison.

Mais par contre, si le PSG veut un gardien qui est meilleur relanceur et fait des meilleurs choix qui vont permettre de mieux ressortir de la pression – parce que les adversaires du PSG ont compris que tu peux les mettre en difficulté si tu les prends à leurs propres flèches – tu as donc besoin d’un grand gardien avec un jeu au pied d’un très bon niveau. Ce que n’a pas Donnarumma. Si Donnarumma hésite, il faut prendre un gros chèque et aller chercher un remplaçant, pourquoi pas », a commenté Kevin Diaz.

Arrivé librement à l’été 2021, l’ancien joueur de l’AC Milan veut poursuivre son aventure avec le Paris SG, mais réclame un gros salaire que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos refusent de lui accorder. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma pourrait donc changer de club durant ce mercato estival.

En cas de départ, il ne devrait pas manquer d’options, puisque le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United, Chelsea et Manchester City seraient intéressés par ses services. Reste donc à voir comment va se terminer ce feuilleton.