INFO Mercato : Un Champion du Monde s’annonce déjà au PSG !

Titulaire lors de sa première année sous les couleurs du PSG, Lucas Hernandez a passé le clair de son temps sur le banc des remplaçants durant la saison qui vient de s’écouler. Gêné par une blessure contractée en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund en 2024, le défenseur polyvalent a fait les frais de la forme retrouvée de Nuno Mendes dans le couloir gauche et la réussite de la recrue Willian Pacho dans la charnière centrale.

Désormais considéré comme un simple remplaçant par Luis Enrique, l’international français veut voir sa situation évoluer à moins d’un an de la prochaine Coupe du Monde. D’après les informations du journal L’Équipe, Lucas Hernandez ne souhaite plus être vivre la même situation et n’écarte pas un départ afin de retrouver une place de titulaire dans un autre club. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris SG, Lucas Hernandez voudrait donc aller voir ailleurs. Une nouvelle démentie par le principal concerné.

Lucas Hernandez n’a pas demandé à quitter le Paris SG

Dans une story publiée sur son compte Instagram, Lucas Hernandez a répondu à l’article du quotidien L’Équipe évoquant son envie de départ durant ce mercato estival. En réponse à cette grosse rumeur, l’ancien défenseur du Bayern Munich assure qu’il sera encore Parisien la saison prochaine.

« Un petit message pour faire suite aux différents articles de presse et rumeurs qui affirment que j’aurai demandé à partir du PSG si mon statut n’évoluait pas. Je tiens à dire que je n’ai absolument pas demandé à partir, et que j’évoluerai au PSG la saison prochaine, en continuant à travailler dur au quotidien pour défendre du mieux possible les couleurs du Paris-Saint-Germain à chaque fois que le coach m’en donnera l’occasion ! Merci pour votre soutien… Ici c’est Paris », écrit le protégé de Luis Enrique ce jeudi soir. Reste maintenant à voir si ses dirigeants et le staff technique partagent le même avis que lui.