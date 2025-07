Mercato PSG : Deux géants s’attaquent à Joao Neves

Le PSG pourrait faire face à la pression de plusieurs géants d’Europe pour ses jeunes talents. Après Manchester City, c’est au tour du FC Barcelone et du Bayern Munich de s’attaquer à João Neves.

Mercato PSG : Le Paris ferme la porte à Barcelone et au Bayern pour João Neves

Selon les informations de PSG Inside Actus, Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont récemment manifesté leur intérêt pour João Neves, impressionnés par sa vision du jeu, sa technique et sa régularité au milieu de terrain depuis son arrivée en provenance du Benfica à l’été 2024. Les deux géants européens considèrent le milieu portugais de 19 ans comme une cible prioritaire pour renforcer leur entrejeu dès ce mercato estival.

Mais selon la même source, le PSG n’envisage aucunement de céder son jeune talent. Luis Enrique et la direction sportive ont clairement établi que João Neves est intransférable, peu importe les offres ou les montants proposés. Le club parisien reste ferme et souhaite conserver son joueur, symbole du nouveau projet sportif basé sur la jeunesse et l’exigence collective.

João Neves, symbole du renouveau du Paris SG

Depuis son arrivée à Paris, João Neves s’est rapidement imposé comme un élément essentiel dans l’entrejeu aux côtés de Fabian Ruiz et Vitinha, grâce à sa capacité à dicter le tempo, sa maturité et sa vision. Ses performances en Ligue 1 et en Ligue des champions ont conforté le PSG dans sa stratégie de miser sur des jeunes talents ambitieux.

En interne, Neves a affirmé son souhait de poursuivre son aventure avec Paris, pleinement engagé dans le projet du club, avec lequel il aspire à remporter tous les trophées. Dans un mercato agité, cette volonté de retenir le Portugais témoigne de l’ambition du PSG : bâtir autour de ses jeunes pépites pour viser le sommet européen, sans céder aux convoitises des cadors étrangers.