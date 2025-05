OM : Drogba dénonce un gros mensonge de Marseille

Didier Drogba règle ses comptes avec certains anciens dirigeants de l’OM. L’Ivoirien accuse le club de Marseille d’avoir exploité son nom à des fins commerciales, sans jamais tenir sa promesse de le faire revenir.

OM : Drogba, un départ contraint et un rêve inachevé à Marseille

Didier Drogba n’aura porté le maillot de l’OM qu’une seule saison. Mais en 2003-2004, l’attaquant ivoirien avait électrisé le Vélodrome, en s’imposant comme une idole du public marseillais. Transféré à Chelsea contre 38,5 M€ à l’été 2004, il l’assure : ce départ ne relevait pas d’un choix personnel. « Je ne voulais jamais quitter le club », confie-t-il aujourd’hui avec amertume sur le plateau de l’émission The Bridge.

Tout au long de sa riche carrière, Drogba a souvent été annoncé sur le retour. Une hypothèse qu’il nourrissait lui-même, dans l’espoir de refermer la boucle dans la cité phocéenne. « Quand j’ai voulu revenir, on m’a dit “si tu reviens, c’est en prêt”, alors que je voulais revenir au club et ne plus repartir », révèle-t-il.

Un nom utilisé pour vendre des abonnements

Mais selon l’ancien international, ses velléités de retour ont été instrumentalisées. Et il ne mâche pas ses mots : « Il y a beaucoup de dirigeants qui se sont servis de mon nom et de l’année que j’ai passée à Marseille pour dire que j’allais revenir, et vendre des abonnements », accuse Drogba, visiblement amer.

Une manipulation qu’il juge injuste, tant pour lui que pour les supporters. « Pour prendre un abonnement, les gens travaillent toute l’année pour le payer. Ce n’est pas juste un bout de papier pour aller au stade. C’est toute une vie pour eux. Donc tu leur mens en disant “Didier va revenir”, et puis en fait, non », regrette Didier Drogba.

« Je n’aime pas les conflits »

Silencieux jusqu’à présent, Drogba explique pourquoi il n’a pas dénoncé plus tôt ces pratiques : « Je n’aime pas les conflits, donc je n’ai pas voulu m’exprimer pour dire qu’ils avaient menti. Alors forcément, cela s’est retourné contre moi ». À travers ses mots, c’est un amour sincère pour Marseille qui transparaît, entaché par des promesses non tenues. Un rendez-vous manqué, que l’OM ne pourra plus rattraper.