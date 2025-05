Mercato ASSE : Bloqué, Stassin va-t-il aller au clash ?

L’ASSE ne souhaite pas le départ de Lucas Stassin cet été. Le buteur belge, lui, ne veut pas jouer en Ligue 2, car il rêve de jouer la coupe du monde en 2026. Pour cet objectif, il pourrait aller au clash si la situation se tend à Saint-Etienne.

Mercato : Lucas Stassin n’attend que son transfert de l’ASSE

Dans la foulée de la relégation de l’ASSE en Ligue 2, le président du club a rassuré les joueurs, le staff technique et les supporters du club sur la politique de Kilmer Sports Ventures (KSV). Selon Ivan Gazidis, la descente en Ligue 2 ne constitue pas un obstacle dans la mise en œuvre du projet présenté lors du rachat du club en juin 2024. Il a assuré que le groupe canadien investirait davantage, afin de permettre à l’AS Saint-Etienne de revenir rapidement en Ligue 1.

Cependant, le message fort du dirigeant n’a pas du tout convaincu Lucas Stassin. Il veut quitter le navire, parce que ne voulant pas évoluer en deuxième division. Malgré son contrat courant jusqu’en juin 2028 dans le Forez, l’international Espoir Belge n’attend qu’un transfert. Il est très sollicité grâce à ses performances remarquables sous le maillot des Verts. En effet, l’avant-centre de 20 ans a marqué 12 buts, dont 11 en 2025, et a délivré 5 passes décisives en 28 matchs disputés en Ligue 1.

Horneland compte sur le buteur en Ligue 2 pour jouer la montée

Pourtant, la Direction de l’ASSE est opposée au départ de Lucas Stassin. Eirik Horneland compte sur lui pour réussir l’opération « retour immédiat en Ligue 1 » la saison prochaine. Le groupe canadien a certes investi 10 M€ pour recruter le jeune buteur à Westerlo en Belgique, mais il n’est pas pressé de le transférer. Sauf offre importante ou irrésistible, l’AS Saint-Etienne se tient prêt à conserver Lucas Stassin dans son équipe en Ligue 2.

Possible clash entre le buteur et Saint-Etienne !

Mais cette décision pourrait tendre la situation entre le club et le clan du joueur, surtout que plusieurs clubs sont déjà positionnés pour recruter ce dernier. En Ligue 1, le numéro 32 des Verts est sur les tablettes du Paris FC et du LOSC. En Angleterre, Brentford, Brighton et maintenant Sunderland sont à la lutte pour le recruter. Stuttgart en Allemagne et Benfica au Portugal sont également sur les rangs pour Lucas Stassin.

Vu le fort intérêt qu’il suscite et les positions tranchées des deux parties, il n’est pas exclu que buteur tente d’aller au clash avec l’ASSE, pour contraindre le club à le transférer. En tout cas, l’on en saura un peu plus sur la situation du buteur, lors de la reprise des entraînements le 19 juin prochain. Lucas Stassin sera-t-il présent au Centre sportif Robert-Herbin ce jour-là pour entamer la préparation de la saison 2025-2026 ? À suivre…