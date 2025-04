Mercato ASSE : Un transfert à 20 M€ dans les tuyaux

Menacée de relégation en Ligue 2, l’ASSE pourrait transférer l’un de ses meilleurs joueurs cette saison lors du mercato d’été. La direction du club aurait déjà fixé son prix, vu qu’il est très courtisé.

Mercato : Brighton, Brentford et Stuttgart foncent sur Lucas Stassin

Le propriétaire de l’ASSE, Larry Tanenbaum, a certes assuré que Kilmer Sports Ventures ne changerait pas ses plans même en cas de descente des Verts en Ligue 2. Toutefois, force est de reconnaître que le club ne pourra pas retenir les joueurs désireux de partir contre leur gré.

C’est notamment le cas de Lucas Stassin, actuel meilleur buteur de l’équipe d’Eirik Horneland. Recruté contre une indemnité de 10 millions d’euros, il n’acceptera pas de jouer en Ligue 2 alors que plusieurs clubs européens s’intéressent à ses services.

Brighton et Brentford en Premier League, ainsi que Stuttgart en Bundesliga, ont coché le nom de l’avant-centre vedette de l’AS Saint-Etienne sur leur calepin en attendant l’ouverture officielle du mercato d’été. Même des clubs de Ligue 1 apprécient son profil et le convoitent.

L’ASSE réclame au moins 20 M€ pour son jeune buteur

Fort des nombreux prétendants à l’affût pour Lucas Stassin, son club aurait fixé un tarif minimum pour son recrutement. Selon les informations du média belge La Dernière Heure, l’ASSE réclamerait au moins 20 millions d’euros pour transférer ce buteur de 20 ans. Ce montant représente le double de l’investissement consenti par KSV pour recruter l’espoir belge en provenance du KVC Westerlo en Belgique en août 2024.

Ce serait en tout cas une deuxième bonne opération pour le président Ivan Gazidis, qui a cédé Mathis Amougou (19 ans) à Chelsea contre 15 millions d’euros, juste avant la fermeture du dernier mercato d’hiver.