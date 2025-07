Mercato : Une grosse perte d’argent pour le PSG

À côté de sa saison faite de grands succès en Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions, le PSG ne brille pas sur le mercato. Le club a perdu de l’argent cet été.

Mercato PSG : Xavi Simons, Paris en passe de perdre gros

Le Paris Saint-Germain laisse quelques millions d’euros lui échapper sur ce mercato estival. En cédant Xavi Simons, alors en pleine ascension au RB Leipzig, le PSG espérait récupérer davantage d’argent. Le joueur, vendu 50 millions d’euros, devait rapporter des bonus et même un intéressement au club de la capitale, en fonction de ses performances et de sa future vente. Les choses ne se passeront à l’évidence pas de la sorte.

En effet, la mauvaise saison du RB Leipzig, qui a terminé l’exercice à la 7e place de Bundesliga, a plombé le niveau de Xavi Simons. Le milieu de terrain, à l’avenir très prometteur, a réalisé une saison en deçà de l’exercice précédent, qui avait placé son nom sur la liste des joueurs proches de rejoindre le très haut niveau. Cette saison, le Néerlandais n’a réalisé que 16 apparitions pour 6 buts.

La conséquence de cette contre-performance a été immédiate. La valeur marchande de l’ancien joueur du PSG a baissé. Estimé à 80 millions d’euros il y a une saison, Simons ne vaut plus que 70 millions d’euros sur le marché des transferts. Paris, qui espérait récupérer un billet sur son éventuel transfert qu’il imaginait XXL, est clairement désillusionné. La raison : les courtisans ne se bousculent pas au portillon pour le recruter, malgré l’intérêt timide du FC Barcelone pour ses services.

Cet intérêt du FC Barcelone pour Simons

Deco a récemment rencontré ses agents pour évaluer la possibilité de son transfert vers le Barça, mais rien ne permet de croire à un transfert imminent. Et même si ce dossier venait à aller plus loin, rien ne garantit que le Barça, confronté à de sérieuses difficultés financières, investisse plus de 50 millions d’euros dans l’opération.

Finalement, Paris n’aura pas vendu Xavi Simons au meilleur prix qu’il aurait pu en tirer. Avec cette baisse de forme du joueur, le club de la capitale ne percevra ni les bonus inclus dans le contrat de son transfert, ni la part de pourcentage des indemnités de transfert qui devait lui revenir en cas de vente au-delà d’un certain montant.